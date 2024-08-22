Под контролем Украины еще один населенный пункт в Курской области, –Зеленский

Украина продолжает расширять свой список подконтрольных территорий в Курской области. Сегодня перечень пополнил еще один населенный пункт.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленских по прибытии в Сумскую область. Там лидер встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и обсудили с ним ситуацию на границе.

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Украина взяла под контроль еще один населенный пункт

Владимир Зеленский посетил приграничье Сумской области и провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации. Главком доложил об оперативной обстановке по всем направлениям. В то же время, есть приятные новости из Курской области.

В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда,

– сообщил глава государства.

Кроме того, Александр Сырский сообщил о шагах по усилению обороны на 2 направлениях. Собственно, речь идет о Торецком и Покровском направлениях. В частности, особое внимание было уделено координации действий между военными, полицией и ГСЧС в пограничных.

Еще два дня назад Главком отмечал, что под контролем украинских военных 1263 квадратных километра в Курской области, речь шла о 93 населенных пунктах. За период наступления на территории Курской области вооруженные силы продвинулись на глубину от 28 до 35 километров.