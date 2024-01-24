Чей офицер погиб под Крынками, и посылал ли Лукашенко к нам своих военных

Многие СМИ в Украине написали, что под Крынками погиб белорусский офицер, старший лейтенант Лазарев. Я был несколько ошеломлен и начал разбираться.

Белорус был российским офицером

Оказывается, "белорусский офицер" на самом деле банальный наемник, гражданин Беларуси, который закончил армейскую службу в рядах тамошнего войска еще в 2004 году в должности командира взвода. Затем он просто завербовался в российскую армию.

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Да, он действительно завербовался в ряды вооруженных сил России – до 328-го десантно-штурмового полка 104-й десантно-штурмовой дивизии – подписав соответствующий контракт. Ну и убили его под Крынками, но уже в статусе российского старшего лейтенанта с белорусским гражданством, а не "белорусским офицером". Это же совсем разные вещи.

Однако некоторые журналисты уже успели сделать его действующим "белорусским офицером". Он действительно был им, но исключительно до лета 2004 года, о чем в его военном билете есть соответствующие записи. Почувствуйте разницу.

Некоторые даже решили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко якобы послал к нам своих "ихтамнетов", не углубляясь в смысл особенностей и порядка прохождения военной службы в России и Беларуси. Там же четко сняты страницы с записями, чем и когда был призван погибший, содержится даже его послужной список, а также – кем и когда выдан военный билет. Там все это достаточно тщательно расписано.

Какой белорусский "ихтамнет" (который априори должен действовать скрыто и в тайне) будет таскать с собой всю эту стопку документов, касающихся именно белорусского этапа его службы? Так будет действовать только официально оформленный российский военный, имеющий "легальные основания" находиться именно в этой местности в рядах официального именно российского военного формирования, для которого белорусские документы имеют уже второстепенное значение.

Служить в российской армии было личное решение Лазарева

С этого становятся вполне понятными несколько очевидных вещей.

1. Старший лейтенант Лазарев, когда проходил службу в вооруженных силах Беларуси, был, скажем так, не очень успешным офицером. В его послужном списке существует вполне понятный "зигзаг" – курсант, командир взвода, командир роты, а потом вжик, перед увольнением, и снова – командир взвода, а затем увольнение…

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Очевидно, у месье Лазарева перед увольнением что-то "не задалось" по службе. Он был ротным, а потом – бац и уже снова взводный, что-то пошло не так.

2. Наведенные проездные билеты (в Ульяновск, который является местом дислокации 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая стала базовой для формирования 104-й ДШД) и загранпаспорт гражданина Беларуси, а также время выдачи самого военного билета свидетельствуют о том, что месье Лазарев целенаправленно вербовался и ехал служить именно в это соединение. Причем именно как иностранный гражданин, изъявивший желание служить в российской армии (иначе, ему не нужен был бы загранпаспорт). То есть это его личное решение.

3. Судя по приложенному погону в российском войске с ним не только подписали официальный контракт, но и сделали тем же "старшим лейтенантом", которым он, очевидно, увольнялся из белорусского войска.