Сидеть россиянам без света: под Курском произошел "хлопок" на еще одной электрической подстанции

Под Курском 29 октября произошли взрывы на одной из электрических подстанций. Следовательно, россиянам, вероятно, придется посидеть определенное время без света.

Взрывы произошли на окраине города Суджи Курской области, сообщил губернатор области Роман Старовойт. Традиционно он рассказывает об якобы атаке ВСУ, передает 24 канал.

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Станция – повреждена

Старовойт рассказал, что пострадавших не было. Однако "хлопок" повредил крышу и окна здания. Также поврежден трансформатор. Россияне говорят, что на месте работает группа разминирования и ремонтники.

Следствие взрывов на станции под Курском / Фото с телеграммы Старовойта:

Предыдущий "хлопок" в Курске

В Курской области 10 октября снова вспыхнул "хлопок". Оккупанты отмечали, что горит спиртзавод и загорелись дома.

Также рассказывали, будто пострадали 2 человека. Пропагандисты утверждали, мол, "мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами".

В самом Курске вечером 24 сентября прозвучало несколько взрывов. Местные жители сообщили, что их слышали в районе аэропорта. Эти данные сообщали в телеграмм-каналах, однако официальной информации о взрывах не поступало.

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