Вибухи стались на околиці міста Суджі Курської області, повідомив губернатор області Роман Старовойт. Традиційно він розповідає про атаку нібито ЗСУ, передає 24 канал.

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Станція – пошкоджена

Старовойт розповів, що постраждалих не було. Однак "бавовна" пошкодила дах та вікна будівлі. Також пошкоджено трансформатор. Росіяни кажуть, що на місці працює група розмінування та ремонтники.

Наслідок вибухів на станції під Курськом / Фото з телеграму Старовойта:

Попередня "бавовна" у Курську

У Курській області 10 жовтня знову спалахнула "бавовна". Окупанти зазначали, що горить спиртзавод та спалахнули будинки.

Також розповідали, начебто постраждали 2 людини. Пропагандисти стверджували, мовляв, "чоловік з осколковими пораненнями та жінка з опіками".

У самому Курську ввечері 24 вересня пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомили, що їх чули в районі аеропорту. Ці дані повідомляли в телеграм-каналах, проте офіційної інформації про вибухи не надходило.

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