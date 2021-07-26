Открыл двери во время движения и не удержался: на Львовщине мужчина выпал из поезда

В Золочеве под Львовом во время движения поезда Львов – Мариуполь выпал 23-летний пассажир. Мужчина стоял в тамбуре и сам открыл дверь. Впоследствии не удержался и выпал из поезда. Пострадавшего отвезли в больницу.

Инцидент произошел ночью 26 июля. Об этом в полицию сообщил начальник поезда Львов – Мариуполь.

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Сильно травмировался

Известно, что пострадавший получил тяжелые травмы. Его сразу госпитализировали в реанимацию.

Полицейские открыли уголовное производство из-за неосторожного тяжкого телесного повреждения. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Пострадавший родом из Хмельницкой области. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

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