Тепло под запретом: под Мелитополем офицеры забрали у чмобиков все печки и обогреватели
Российское командование продолжает издеваться над своим личным составом, параллельно набивая свои карманы немалым количеством денег. Офицеры отбирают у своих подчиненных любые вещи, которые ценятся на фронте, пользуясь тем, что солдаты все равно быстро погибнут.
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, отношение офицеров нижнего звена к рядовым солдатам в российской армии крайне показательно и вполне соотносится к отношению Кремля к собственному населению. Рядовых бойцов считают мусором, их используют как "пушечное мясо", а также как лиц, на которых можно неплохо обогатиться.
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Практически каждый лейтенант, сержант и капитан российской армии, как только попадает на фронт, сразу превращается в мародера и грабителя, что почти не находится на передовой, однако обустраивает множество схем по обдиранию подчиненных.
Каждый российский офицер торгует снаряжением по заоблачным ценам
- За 9 месяцев полномасштабной войны против Украины практически каждый командир ВС России, которому только удалось выжить, создал четкий алгоритм, являющийся залогом своего обогащения.
- Все более или менее опытные офицеры знают, что для полного счастья им нужно находиться подальше от передовой и мест скопления российских войск.
- При этом наиболее успешные командиры понимают, как лучше и быстрее освободить своих подчиненных от всех необходимых вещей еще до их гибели.
- Например, при переброске того или иного взвода мобилизованных с тыла в зону боевых действий офицеры устраивают им проверки и под разными предлогами заставляют сдать смартфоны, ценное снаряжение, деньги и другие ценности еще в относительно безопасной зоне.
- Все эти вещи командиры присваивают себе, тогда как обманутые чмобики отправляются в ад без шансов вернуться и спросить, куда делось их имущество.
Благодаря тому, что офицеры "наотжимали" у своих подчиненных, между ними и солдатами расцветает торговля награбленным. У любого лейтенанта можно без проблем приобрести бронежилет, шлем или аптечку, но ценники на эти вещи задраны по меньшей мере втрое.
Так, если комплект зимней формы в России стоит от 5 до 7 тысяч рублей, то на фронте у командования его едва можно приобрести за 20–30 тысяч. При этом стоимость всего снаряжения постоянно растет из-за безумного на него спроса.
Фактически российские офицеры придумали бесконечный доступ к неограниченному количеству нужных солдатам вещей. Например, под предлогом проверки всех посылок, которые отправляют рядовым на фронт родственники, они с легкостью присваивают себе термобелье, бушлаты и теплую обувь, после чего получают возможность продать эти же вещи чмобикам, но уже никак не по рыночной цене.
Именно таким образом в зоне боевых действий российское командование создает искусственный дефицит на любые элементы снаряжения, оккупанты богатеют и при этом делятся со своим руководством для получения "крыши".
Под Мелитополем внезапно запретили все средства для обогрева
Понятно, что с наступлением морозов самым ходовым товаром среди российских военных стали теплая одежда, буржуйки и газовые нагреватели. Страдания плохо обеспеченной путинской армии значительно усилились из-за невозможности согреться и поесть чего-нибудь тепленького.
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Невероятно ужасное чувство холода заставило россиян доставать себе печки, запасаться дровами и умолять родственников прислать им хоть что-то для обогрева. Понятно, что семьи и друзья достаточно активно помогали "Ванькам" не стать "подснежниками", поэтому покупали для нужд чмобиков все, что могли себе позволить, и отправляли это на передовую.
И если где-то в ноябре на мелитопольском направлении офицеры достаточно спокойно пропускали подобные согревающие грузы адресатам, уже в декабре офицеры "прикрыли" эту лавочку. Якобы нельзя демаскировать свои позиции таким образом.
Впрочем, просто украсть буржуйки и горелки для командиров оказалось мало. 12 декабря для создания действительно серьезного ажиотажа в районе Васильевки офицеры провели рейд по передовым позициям чмобиков, в ходе которого из окопов и блиндажей изъяли все печки и средства для подогрева пищи. Кроме того, у некоторых мобилизованных отобрали аптечки, которые якобы не соответствуют уставным.
Все это означает только одно: чмобики будут мерзнуть и страдать, покупая у командиров свои же вещи по завышенным ценам. Их родные и дальше будут брать кредиты для того, чтобы приобрести для "Ванек" буржуйку. А российская армия будет деградировать все больше, вплоть до ее полного уничтожения ради прихотей Путина.