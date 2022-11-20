Под Мелитополем российских солдат подселяют в квартиры мирных жителей

Российские захватчики расселяют своих военных в квартиры на временно оккупированном Запорожье. Более того, мирных жителей буквально заставляют жить бок о бок с вражескими бойцами.

Так, в поселке Мирное Мелитопольского района оккупационные власти подселяют российских военных прямо в квартиры местных жителей. Подробнее об этом пишет 24 канал .

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Оккупантов подселяют в квартиры мирных жителей

Местные жалуются, что оккупанты уже официально подселяют вражеских бойцов в жилье жителей Мирного. Захватчики действуют по такому принципу: если у вас три комнаты, одну отдайте российским солдатам.

Заметим, что ранее бойцы российского диктатора незаконно селились в квартиры, из которых выехали люди. Впрочем, во время "частичной" мобилизации количество оккупантов значительно возросло, а мест на всех не хватало. Так что коллаборант Юрий Радьков, похоже, не придумал ничего лучше, чем подселять россиян-убийц к мирным украинцам.

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Где расположен поселок Мирное: смотрите на карте

Российские военные заселяют дома в Запорожье: коротко, что нужно знать

Ранее городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в селах Мелитопольского района со стороны Херсонской области оккупанты выселяют жителей из домов и заселяют туда своих военных. Кроме того, российские террористы устанавливают свою технику на огородах и во дворах.

Оккупанты продолжают незаконно присваивать себе все – от государственных учреждений и коммунального имущества до частных автомобилей и жилья жителей временно оккупированных территорий Запорожской области.

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