Так, у селищі Мирне Мелітопольського району окупаційна влада підселяє російських військових прямо у квартири до місцевих жителів. Детальніше про це пише 24 канал.

Зверніть увагу На Запоріжжі ворог вдарив у помешкання щонайменше трьох родин: вже 10 загиблих

Окупантів підселяють у квартири мирних мешканців

Місцеві скаржаться, що окупанти вже офіційно підселяють ворожих бійців у помешкання жителів Мирного. Загарбники діють за таким принципом: якщо у вас три кімнати, – одну віддайте російським солдатам.

Зауважимо, що раніше бійців російського диктатора незаконно селили у квартири, з яких виїхали люди. Втім, під час "часткової" мобілізації кількість окупантів значно зросла, а місць на всіх не вистачало. Тож колаборант Юрій Радьков схоже не придумав нічого кращого, аніж підселяти росіян-вбивць до мирних українців.

Важливо Викрадених в Україні дітей зібралися "перевиховувати" у Чечні: в ISW шоковані етноцидом

Де розташоване селище Мирне: дивіться на карті

Російські військові заселяють будинки на Запоріжжі: коротко, що треба знати

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що в селах Мелітопольського району зі сторони Херсонської області окупанти виселяють жителів з будинків і заселяють туди своїх військових. Окрім того, російські терористи встановлюють свою техніку на городах та у дворах.

Окупанти продовжують незаконно привласнювати собі все – від державних закладів і комунального майна до приватних автомобілів та житла мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Варто побачити – Росія продовжує тероризувати жителів Запоріжжя: дивіться відео