"Хлопок" пылал и будет пылать, – СБУ о подрыве коллаборантов под Мелитополем

3 июня 2023, 14:53
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В Службе безопасности Украины прокомментировали подрыв коллаборантов под Мелитополем. Подчеркнули, что для предателей лучше тюрьма, чем смерть.

Украинские СМИ распространили информацию о причастности СБУ к подрыву коллаборанта Сергея Дидоводюка. Однако в пресс-службе СБУ в комментарии 24 Каналу это не подтвердили, но и не исключили.

Кстати говоря Партизаны передали огненный "привет": детали ликвидации коллаборанта Дидоводюка под Мелитополем

О "хлопке" – после победы

СБУ отмечает, что все детали относительно "хлопка" смогут рассказать после победы. Однако, учитывая некоторые случаи, происходящие на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать одно.

Для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона. Как неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, хлопок пылал, пылает и будет пылать,
– отметили в СБУ.

Что известно о подрыве Дидоводюка

  • 2 июня при взрыве авто во временно оккупированной Михайловке под Мелитополем Запорожской области погиб коллаборант Сергей Дидоводюк и его 33-летняя дочь.
  • Предатель развлекал оккупантов в своем генделыке под названием "Гетман".
  • Его смерть была организована бойцами С.Р.О.К. (смерть российским оккупантам и коллаборантам). Они смогли выследить и взорвать коллаборанта Дидоводюка.
  • Его дочь Яна также была активной коллаборанткой и покровительницей так называемого "главы военно-гражданской администрации пгт Михайловка" Вячеслава Биднякова.

Автор: Ольга Музика