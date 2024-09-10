Дроны атаковали и влипли на работу нескольких аэропортов под Москвой: горячие кадры с места

В Московской области в ночь на 10 сентября была массированная атака беспилотниками на аэродромы. В сети появились кадры с вражеских аэродромов с пожарами.

Также вблизи Москвы фиксировали задымление от огня. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Какой была атака на аэродромы под Москвой

Российские журналисты распространили в сети кадры с места пожара в подмосковном аэропорту Жуковский после атаки БпЛА. На кадрах очевидец не сдерживает эмоции от возгорания в аэропорту, а также высказывается с инвективной лексикой.

Возгорание в аэропорту Жуковский: смотрите видео (18+)

На кадрах также видно, что аэропорт Жуковский под Москвой сбивает дроны взлетно-посадочной полосой. Мэр Москвы заявил, что в аэропорту продолжается ликвидация пожара.

Зарево на аэродроме под Москвой: смотрите видео

Также последствия атаки зафиксировали и жители подмосковного Домодедово, где также размещен аэропорт. На фото можно увидеть обломки якобы беспилотника, а также пожарища на взлетно-посадочной полосе.

Последствия атаки на аэропорт Домодедово / Фото из российских телеграм-каналов

Российские пропагандисты также сообщили, что аэропорт Жуковский закрыт на прилет и вылет рейсов. Аэропорты Домодедово и Внуково также временно не принимали и не отправляли самолеты. Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ввели с 1:30 по московскому времени.

Однако уже около 8 по московскому времени стало известно, что ограничения на работу аэропортов сняли. В то же время у некоторых рейсов есть задержка или даже отмена.

К слову, росСМИ сообщали, что в ночь на 10 сентября в Подмосковье также раздавались мощные взрывы. Россияне писали о "работе ПВО по беспилотникам", а также жаловались о прекращении работы аэропорта Внуково и еще нескольких из-за этой атаки.