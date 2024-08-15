Действительно ли производили С-300 и "Бук" на заводе сельхозтехники, который горел под Москвой

Под российской Москвой горел завод, на котором якобы изготавливали зенитные ракетные комплексы. Речь идет о Люберецком заводе сельскохозяйственного машиностроения.

Аналитики отметили, что завод в городе Люберцы Московской области официально прекратил работу еще в 1992 году. Однако на его территории различные коммерческие структуры могут арендовать те или иные помещения.

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Что известно о заводе, который горел под Москвой

Специалисты отметили, что первоисточником сообщений о пожаре на заводе были российские паблики. Они писали, что на территории Люберецкого завода сельскохозяйственного машиностроения горят здания, которые арендовала компания по "производству разного рода декораций".

Мол, площадь возгорания составила до 3,5 тысяч квадратных метров. Пожар якобы локализовали. Специалисты говорят, что с пожаром на заводе стоит быть осторожными в оценках.

Формальная логика подсказывает, что завод сельскохозяйственного машиностроения вряд ли бы мог иметь "побочную" специализацию в форме производства хотя бы отдельных элементов к системам противовоздушной обороны, не говоря уже об изготовлении целостных ЗРК. Потому что агромашины советского образца или узлы к ним и средства ПВО – это принципиально разной сложности изделия, что уже исключает возможности для "побочного производства" именно в таком ракурсе,

– убеждены аналитики.

Они также считают, что в окрестностях Москвы действительно есть предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые могут участвовать в производстве средств противовоздушной обороны. Однако специалисты убеждены, что речь точно не Люберецкий завод.

Аналитики говорят, что в этом случае может идти речь о Московском машиностроительном заводе "Авангард", который специализируется на изготовлении зенитных ракет к комплексам С-300 и С-400 и относится к структуре корпорации "Алмаз-Антей".