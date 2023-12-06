Под Москвой нашли мертвым экс-нардепа Киву: СБУ ликвидировали предателя

В России нашли мертвым предателя Украины, беглеца Илью Киву. Ликвидацию экс-нардепа подтвердили в спецслужбах.

По информации источников 24 Канала, ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы – это спецоперация СБУ. Преступник был ликвидирован из стрелкового оружия.

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Сначала о том, что окровавленное тело Кивы обнаружили в Подмосковье, сообщили российские СМИ.

Найден мертвым известный украинский политик Илья Кива. Тело бывшего депутата Верховной Рады обнаружили в коттеджном поселке... На месте уже работают полицейские,

– говорилось в сообщениях вражеских СМИ.

Впоследствии уточнили, что предателя обнаружили мертвым прямо на снегу на территории парковой зоны гостиницы "Величие Country Club" в селе Супоневое.

"На правом виске была резаная рана, на левой части лица – гематома", – уточняют росСМИ.

СБУ ликвидировала Киву

Впоследствии наши источники подтвердили, что предателя застрелили из стрелкового оружия. Смерть Кивы – результат работы СБУ.

Украинский активист Сергей Стерненко также сообщил, что его источники подтвердили успешную спецоперацию СБУ. Мол, украинские силовики предупредили, что "быть предателем Украины очень опасно".

Служба безопасности Украины предупреждает – быть предателем Украины смертельно опасно. Пристрелили паскуду, и так должно быть с каждым, кто работает на врага,

– отметил Стерненко.

В ГУР подтвердили гибель Кивы. В частности, об этом заявил спикер разведки Андрей Юсов, пишет Суспільне.

Что известно о Киве