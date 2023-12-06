Под Москвой нашли мертвым экс-нардепа Киву: СБУ ликвидировали предателя
В России нашли мертвым предателя Украины, беглеца Илью Киву. Ликвидацию экс-нардепа подтвердили в спецслужбах.
По информации источников 24 Канала, ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы – это спецоперация СБУ. Преступник был ликвидирован из стрелкового оружия.
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Сначала о том, что окровавленное тело Кивы обнаружили в Подмосковье, сообщили российские СМИ.
Найден мертвым известный украинский политик Илья Кива. Тело бывшего депутата Верховной Рады обнаружили в коттеджном поселке... На месте уже работают полицейские,
– говорилось в сообщениях вражеских СМИ.
Впоследствии уточнили, что предателя обнаружили мертвым прямо на снегу на территории парковой зоны гостиницы "Величие Country Club" в селе Супоневое.
"На правом виске была резаная рана, на левой части лица – гематома", – уточняют росСМИ.
СБУ ликвидировала Киву
Впоследствии наши источники подтвердили, что предателя застрелили из стрелкового оружия. Смерть Кивы – результат работы СБУ.
Украинский активист Сергей Стерненко также сообщил, что его источники подтвердили успешную спецоперацию СБУ. Мол, украинские силовики предупредили, что "быть предателем Украины очень опасно".
Служба безопасности Украины предупреждает – быть предателем Украины смертельно опасно. Пристрелили паскуду, и так должно быть с каждым, кто работает на врага,
– отметил Стерненко.
В ГУР подтвердили гибель Кивы. В частности, об этом заявил спикер разведки Андрей Юсов, пишет Суспільне.
Что известно о Киве
- Илья Кива – депутат IX созыва от уже запрещенной ОПЗЖ (2019 – 2022). Бывший член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности и экссоветник министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Недавно украинский суд приговорил Киву к 14 годам заключения за государственную измену и публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя.
- После начала крупномасштабной войны Кива бежал в Россию, а оттуда распространял антиукраинские нарративы о том, что "украинскому народу нужно увольнение", а "украинцы, белорусы, россияне – это один народ".
- Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата в марте 2022 года.
- В апреле 2023 года Кива попросил у российского диктатора Путина политическое убежище.