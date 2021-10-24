Под Москвой разбился легкомоторный самолет: видео с места катастрофы

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека. По предварительной информации, не выжили пилот и его жена.

Трагедия произошла в городском округе Руза близ деревни Ватулино 24 октября.

Ранее Обломки разбросало на сотни метров: в Германии разбился вертолет, есть погибшие

После падения самолет загорелся

"Аэропракт А-22" разбился на территории аэроклуба "Аэроклассика" – неподалеку от взлетного поля. После этого воздушное средство загорелось. Ликвидировали чрезвычайную ситуацию 34 спасателя и 12 единиц техники.

Пилот не справился с управлением самолетом

Вероятной причиной авиакатастрофы стал сильный порыв ветра. Самолет просто перевернуло в воздухе, а пилот не справился с управлением.

"Аэропракт" практически в вертикальном положении столкнулся с землей, падал самолет с высоты 70 – 80 метров.

Смотрите видео с места катастрофы:

Коротко о последних авиакатастрофах: