Под Москвой подожгли очередной военкомат: это уже вторая атака на объект

В России растет недовольство граждан частичной мобилизацией, которую затеял Путин. Потенциальные призывники поджигают военкоматы, чтобы хоть как-то отсрочить отправку на фронт.

Об этом сообщают в российских СМИ. Один из военкоматов Московской области вообще горит уже второй раз за год.

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В Щелково под Москвой еще раз подожгли военкомат

В Московской области неизвестный мужчина швырнул бутылку с горючей смесью в здание военкомата. Поэтому на первом этаже вспыхнул пожар.

Стоит отметить, что щёлковский военкомат уже второй раз пытаются поджечь. В мае горело его соседнее здание.

В результате атаки на щелковский военкомат вспыхнул пожар / фото из соцсетей

Под Москвой неизвестный бросил в военкомат бутылку с горючей смесью / фото из соцсетей

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Росгвардия будет патрулировать территорию возле военкоматов из-за частых поджогов

Из-за регулярных поджогов и нападений на военные комиссариаты руководство России решило усилить их охрану. Об этом сообщают российские СМИ.

По имеющейся информации, территорию вокруг военкоматов будет патрулировать Росгвардия. Кроме того, сами постройки будут под охраной групп задержания.

Такие нововведения будут действовать в ряде российских городов. В первую очередь это решение касается столицы.

Напомним, что недавно в России обнаружили тело военного комиссара Романа Малика. Правоохранители не исключают версию об умышленном убийстве.

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