В России традиционно бушуют пожары. Под Москвой 23 июня горит завод с лакокрасочными изделиями.

Пожар возник в городе Электругли Московской области. Площадь возгорания в цехе с растворителем и красками увеличилась до 2,4 тысяч квадратных метров, сообщают российские СМИ.

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В результате пожара обрушилась крыша

Горит склад в трехэтажном кирпичном доме. По предварительным данным, погибших и пострадавших вроде бы нет.

Сообщили о пожаре утром – 06:58, объявили второй ранг сложности. К тушению привлекли 55 человек и 17 единиц техники. Сообщают, что в результате инцидента крыша здания обрушилась. В общей сложности там было 10 емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

Кстати, рядом со зданием в упор есть еще 2 объекта. Их общая площадь составляет четыре тысячи квадратных метров. В сети обнародовали видео воспламенения. Над заводом поднялось густое облако черного дыма.

Еще одна дилемма государства-агрессора

Пожары – не единственные проблемы в России. В частности, в Бурятии и Забайкальском крае возникли перебои с электричеством из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС.

В Улан-Уде из-за аварии остановились трамваи и не работают светофоры.

Другие пожары в России

В последние месяцы на территории государства-агрессора ни дня не может пройти без пожаров. К примеру, под Москвой 8 июня пылала территория оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. На заводе, среди прочего, производится военная оптика.

11 июня в Брянской области загорелась военная часть. СМИ заявляли, что инцидент произошел в Халтурино в округе Клинцы. В результате сгорело много российской техники, которую, вероятно, доставили из Украины на ремонт.

Уже 14 июня в Брянской области был новый пожар. Вероятно, тоже в военной части. Возгорание в очередной раз произошло в городе Клинцы, который расположен в 50 километрах от границы с Украиной. По неподтвержденным данным, на территорию воинской части залетел снаряд. Россия могла совершить провокацию, нанеся удар по собственной территории.

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