Под Николаевом опять неспокойно: ВСУ вступили в бой с оккупантами

Украинские военные ночью 6 марта выгнали оккупантов из Николаева и захватили большое количество вражеской техники. Однако сейчас российские военные пытаются вернуться в город, поэтому Вооруженные силы Украины вступили в бой.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, в одной из частей города шла атака танками.

Орки лезут снова. Вступили в бой. Будьте осторожны,

– отметил Ким.

К слову, перед этим глава Николаевской ОВА призвал всех жителей области отбирать вражескую технику, а также уничтожать топливо оккупантов.

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