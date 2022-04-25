Под Николаевом украинские бойцы нанесли серьезный удар по группам оккупантов

Российские оккупанты пытались нападать на некоторых территориях Николаевской области. Вооруженные Силы Украины серьезно погромили их.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По его словам, украинские военные отразили атаки.

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Хорошо погромили оккупантов

Россияне пытались продвигаться вперед небольшими группами. Украинские военные дали отпор врагу.

Есть хорошие новости от военных. Оккупанты пытались нападать какими-то группами, разгромили их всерьез. Они получили неправильные разведданные, их хорошенько побили, и они пошли ремонтироваться, – рассказал Виталий Ким.

Какая сейчас ситуация в Николаевской области: смотрите видео

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