Под носом у оккупантов: в Москве запустили в небо флаг Украины – феерическое видео
Источник:Юлия Гришина в телеграме
Граждане Украины 23 августа отмечают День Государственного Флага. Сине-желтый флаг поднимают не только в нашей стране, но и в разных уголках мира.
Не стала исключением и Россия – в центре столицы государства-агрессора в небо на шариках запустили огромный украинский флаг. Соответствующее видео обнародовали в социальных сетях.
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Кто именно поднял в воздух сине-желтый флаг пока неизвестно, но это и не важно. Важно то, что это произошло под носом у оккупантов и напомнило им о величии украинского государства.
- Интересно также, что взлет в небо государственного флага Украины можно было увидеть из Кремля.
В Москве в небо запустили флаг Украины: смотрите видео
День Государственного флага в Украине
- Государственный Флаг – один из официальных государственных символов суверенитета Украины. Сине-желтые цвета на флаге имеют минимум тысячелетнюю историю и достигают времен Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества.
- Ежегодно 23 августа, накануне Дня Независимости, Украина отмечает День Государственного Флага. Эта дата была выбрана в память о событиях 1991 года, когда в здание Верховной Рады группа нардепов внесла сине-желтый флаг.
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