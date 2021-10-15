Под новые санкции СНБО попали более 200 человек

Совет национальной безопасности и обороны 15 октября провел заседание. Во время него ввели новые санкции против людей, причастных к "выборам" на оккупированной территории.

Под ограничения попали 237 человек. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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За что ввели санкции

Данилов рассказал, что эти люди были причастны к проведению незаконных "выборов" в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Правда, имен подсанкционных лиц Данилов не назвал. Вероятно, перечень обнародуют позже.

Предыдущие санкции из-за выборов на оккупированных территориях

Заседание СНБО 15 октября созвал президент Владимир Зеленский. Помимо санкций, приняли и другие решения. Например, российской сети супермаркетов Mere запретили работать в Украине. Также впервые со времен Независимости приняли План обороны Украины.

На заседании СНБО 17 сентября ввели санкции против ряда россиян и российских компаний. Также – из-за проведения выборов в Госдуму России на оккупированных территориях. В санкционный список попали 33 кандидата в депутаты Госдумы и 54 члена так называемых "избирательных комиссий".

Против этих лиц ввели полный пакет ограничений. В частности, он включает запрет въезда на территорию Украины и блокирование всех активов.

Уже 5 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций.