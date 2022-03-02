Под новые санкции США попадают 22 предприятия РФ, создающие боевые самолеты и ракеты
Источник:сайт Белого Дома
Под новые санкции США должны попасть больше 20 оборонных предприятий России, на которых создаются боевые самолеты, ракеты и беспилотники.
США заявили, что будут введены санкции против российских оборонных структур.
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В общей сложности будут определены 22 российских оборонных структуры, включая фирмы, которые производят боевые самолеты, БМП, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских военных.
Госдепартамент введет широкие санкции, направленные на оборонный сектор России, чтобы еще больше ущемить агрессора Путина. Это действие приведет к значительным потерям российских компаний по разработке и производству оружия,
– говорится в сообщении.
Также Министерство торговли США введет ограничения на экспорт технологий, которые поддержат нефтеперерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе.
Ранее в США сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Все самолеты РФ будут перехватывать в небе.
Какие страны закрыли небо для России
Полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:
- Великобритания
- Молдова
- Финляндия
- Северная Македония
- Албания
- Исландия
- Канада (первое государство за пределами Европы)
- Швейцария
- США
И 27 государств Европейского Союза:
- Польша
- Чехия
- Эстония
- Румыния
- Латвия
- Литва
- Словения
- Ирландия
- Болгария
- Нидерланды
- Австрия
- Германия
- Швеция
- Италия
- Бельгия
- Франция
- Дания
- Норвегия
- Португалия
- Греция
- Мальта
- Люксембург
- Испания
- Кипр
- Словакия
- Венгрия
- Хорватия
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