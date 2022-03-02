Под новые санкции США попадают 22 предприятия РФ, создающие боевые самолеты и ракеты

2 марта 2022 , 21:01
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Источник:

сайт Белого Дома

Под новые санкции США должны попасть больше 20 оборонных предприятий России, на которых создаются боевые самолеты, ракеты и беспилотники.

США заявили, что будут введены санкции против российских оборонных структур.

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В общей сложности будут определены 22 российских оборонных структуры, включая фирмы, которые производят боевые самолеты, БМП, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских военных.

Госдепартамент введет широкие санкции, направленные на оборонный сектор России, чтобы еще больше ущемить агрессора Путина. Это действие приведет к значительным потерям российских компаний по разработке и производству оружия,
– говорится в сообщении.

Также Министерство торговли США введет ограничения на экспорт технологий, которые поддержат нефтеперерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе.

Ранее в США сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Все самолеты РФ будут перехватывать в небе.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, которые закрыли или заявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

  • Великобритания
  • Молдова
  • Финляндия
  • Северная Македония
  • Албания
  • Исландия
  • Канада (первое государство за пределами Европы)
  • Швейцария
  • США

И 27 государств Европейского Союза:

  • Польша
  • Чехия
  • Эстония
  • Румыния
  • Латвия
  • Литва
  • Словения
  • Ирландия
  • Болгария
  • Нидерланды
  • Австрия
  • Германия
  • Швеция
  • Италия
  • Бельгия
  • Франция
  • Дания
  • Норвегия
  • Португалия
  • Греция
  • Мальта
  • Люксембург
  • Испания
  • Кипр
  • Словакия
  • Венгрия
  • Хорватия

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Автор: Марія Бондар