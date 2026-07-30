Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно о последствиях удара?

Российская ракетная атака на Львов привела к значительным разрушениям жилой застройки. Одним из наиболее пострадавших объектов стал многоэтажный дом на улице Патона, где после попадания частично обрушились конструкции.

По информации городских властей, под завалами дома могут оставаться люди. В связи с этим на месте непрерывно продолжается поисково-спасательная операция. Сотрудники экстренных служб разбирают бетонные конструкции и проверяют каждый участок разрушенного здания, чтобы как можно быстрее найти возможных пострадавших.

К ликвидации последствий удара привлечены все необходимые экстренные службы. Вместе со спасателями помощь оказывают и местные жители, которые присоединились к разбору завалов.

Под завалами дома во Львове ищут людей: смотрите видео

Из-за заблокированной лестничной клетки спасатели эвакуируют людей из поврежденного пятиэтажного дома с помощью крана.

Спасательная операция продолжается во Львове: смотрите видео

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в результате атаки в городе возникли пожары на улицах Патона и Выговского. Из-за повреждений жилых домов также изменилась схема движения общественного транспорта, а на местах ударов работают медики, полиция и коммунальные службы.

Начальник Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил, что российский удар повредил как минимум два многоэтажных дома. По его словам, спасатели продолжают расчищать завалы, однако работу затрудняют очаги пожаров, возникшие после взрывов.

Число пострадавших в результате ракетной атаки по Львову возросло до 15. Из них 14 госпитализированы. В частности, один спасатель.

Информация о количестве людей, которые могут находиться под завалами, а также об окончательных последствиях российского удара уточняется. Спасательная операция продолжается.

Напомним, в Полтавском районе также было зафиксировано попадание БПЛА. Дрон попал в складские помещения одного из частных предприятий. К сожалению, один человек погиб. Также был проведен атака на терминал "Новой почты". Возник пожар в складских помещениях, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.