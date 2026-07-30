Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.

Що відомо про наслідки удару?

Російська ракетна атака на Львів спричинила значні руйнування житлової забудови. Одним із найбільш постраждалих об'єктів став багатоповерховий будинок на вулиці Патона, де після влучання частково обвалилися конструкції.

За інформацією міської влади, під завалами будинку можуть залишатися люди. Через це на місці безперервно триває пошуково-рятувальна операція. Надзвичайники розбирають бетонні конструкції та перевіряють кожну ділянку зруйнованої будівлі, щоб якнайшвидше знайти можливих постраждалих.

До ліквідації наслідків удару залучені всі необхідні екстрені служби. Разом із рятувальниками допомогу надають і місцеві мешканці, які долучилися до розбору завалів.

Під завалами будинку у Львові шукають людей: дивіться відео

Через заблоковану сходову клітку, людей із пошкодженої пʼятиповерхівки рятувальники евакуюють за допомогою крана.

Рятувальна операція триває у Львові: дивіться відео

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що внаслідок атаки у місті виникли пожежі на вулицях Патона та Виговського. Через пошкодження житлових будинків також зазнала змін схема руху громадського транспорту, а на місцях ударів працюють медики, поліція та комунальні служби.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький підтверджував, що російський удар пошкодив щонайменше дві багатоповерхівки. За його словами, рятувальники продовжують розбирати завали, однак роботу ускладнюють осередки пожеж, які виникли після вибухів.

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Львову зросла до 15. З них 14 госпіталізували. Зокрема, одного рятувальника.

Інформація про кількість людей, які можуть перебувати під завалами, а також остаточні наслідки російського удару уточнюється. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у Полтавському районі також було зафіксовано влучання БпЛА. Дрон влучив по складських приміщеннях одного з приватних підприємств. На жаль, одна людина загинула. Також було атаковано термінал "Нової пошти". Виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.