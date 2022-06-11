Под Одессой на пляже на мини взорвался отдыхающий: люди все равно остаются на пляжах
11 июня 2022 , 19:36Читати новину українською
Источник:телеграмм Сергея Братчука
Несмотря на постоянные напоминания и предупреждения, некоторые жители Одессы и области все же идут отдыхать на пляже. К сожалению, иногда такая безответственность имеет трагические последствия.
Российские кафиры активно минуют Черное море, а наши воины предпринимают меры по предотвращению высадки вражеского десанта. Людей постоянно предупреждают об опасности, но, к сожалению, некоторые решают рисковать своей жизнью сейчас короткого отдыха на берегу моря.
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