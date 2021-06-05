Под офисом Президента протестовали представители ЛГБТ-сообщества: фото и видео

В Киеве под стенами ОП прошла акция "Дави, чтобы не давили на тебя". Представители ЛГБТ-сообщества заявили, что выступают против произвола радикалов и за принятие закона о борьбе с дискриминацией.

Журналисты сообщали об одном задержанном, но в полиции эту информацию опровергли и заявили, что акция прошла мирно.

Читайте больше Кабмин зарегистрировал законопроект о наказании за дискриминацию ЛГБТ, расы или языка

Под ОП протестовали участники ЛГБТ-сообщества

Участники заявили, что вышли на акцию против произвола радикалов и нападений организованных преступных группировок на мирных активистов, а также за немедленное расследование нападений радикалов на представителей ЛГБТ-сообщества.

Более того, представители ЛГБТ-сообщества требовали:

принять законопроект 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и УК Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации";

реформы полиции, прокуратуры и судебной системы;

расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации;

смены руководства МВД, которое, по данным активистов, систематически игнорирует обращения и заявления организации, задерживает и закрывает дела относительно нападений радикалов.

Представители ЛГБТ-сообщества собрались под ОП: смотрите видео

На акцию вышли также противники ЛГБТ-сообщества: смотрите видео



Противники ЛГБТ-сообщества также вышли под ОП / Фото Сегодня

Появилась также информация о первых задержаниях на митинге. Журналисты сообщили, что одного из противников ЛГБТ-сообщества задержали правоохранители. Мужчина стоял с плакатом с надписью: "Требования нации – нет современной сегрегации".

Однако, "РБК-Украина" пишет, что в пресс-службе полиции Киева эту информацию опровергли.

Акция была мирной, информация о задержанных не соответствует действительности,

– заявили в полиции.

Порядок под ОП обеспечивали сотрудники полиции и Нацгвардии.

Издание "Обозреватель" сообщило, что ориентировочно в 13:10 акция завершилась. Активисты в сопровождении правоохранителей зашли в метро. Все прошло без провокаций и столкновений между представителями ЛГБТ и националистических объединений.

Недавно Кабмин зарегистрировал законопроект о наказании за дискриминацию представителей ЛГБ-сообщества. Инициатором выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кстати, недавно в Одессе напали на офис ЛГБТ-организации. Злоумышленники под помещением бросали камни, повредили камеру наблюдения, а также избили окна. Вероятно, это сделали члены праворадикальной организации.