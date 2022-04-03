Под прицелом – критическая инфраструктура: в ВСУ рассказали детали ракетного обстрела Одессы
Источник:Оперативное командование "Юг"
Оккупанты пытались ударить по объектам критической инфраструктуры в Одессе. Сейчас в некоторых районах города видно задымление. На месте работают спасатели.
Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он призвал не фотографировать последствия падения ракет.
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Напоминаем о недопустимости публикаций результатов поражения, разглашения данных геолокации и распространения паники. Не радуйте врага!
– подчеркнул военный.
Предварительно – жертв нет
По предварительным данным, жертв в результате ракетной атаки нет. Сейчас в городе активно работают спасатели, чтобы устранить последствия ударов.
Напомним, сегодня ночью, 3 апреля, Одессу атаковали с воздуха. Часть ракет удалось сбить с помощью ПВО.
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