В Киеве снова начались митинги людей, которые требуют признать независимость антикоррупционных органов. Голосование за инициативу президента по изменениям в законе пройдет в четверг, 31 июля. Протестующие также требуют назначить начальника Бюро экономической безопасности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения в СМИ.

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Что требуют люди на протестах в Киеве?

Утром 31 июля митингующие снова пришли к Верховной Раде с требованием принять решение о независимости НАБУ и САП. Народные избранники должны проголосовать за него уже в ближайшее время.

Участники протеста призвали депутатов не тянуть со временем. Они будут ждать результатов и принятия законопроекта №13533, исправляющего нормы закона, из-за которого возник скандал 22 июля. Им, в частности, в НАБУ и САП возвращается независимость, но некоторые чиновники будут обязаны проходить проверку на полиграфе.

hromadske сообщает, что протестующие обращались к народным депутатам, которые едут на машинах в Верховную Раду с призывами "Голосуйте!" и "Коррупция убивает!".

Участники рассказали журналистам, что читали инициированный президентом законопроект. По мнению народа, он не полностью возвращает независимость НАБУ и САП – именно то, что требуется от государства.

Также среди призывов можно услышать: "Раду в эфир!". Заседания депутатов не транслируются с начала полномасштабной войны, однако 31 июля телеканал "Рада" транслирует все, что происходит в кулуарах Парламента.

Протест в Киеве во время заседания народных депутатов / Фото Ксюша Савоськина, hromadske

Как сообщил корреспондент OBOZ.UA, возле Верховной Рады собрались сотни людей, которые недовольны фактическим подчинением Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральному прокурору Украины.

Оремо люди требуют все же принять решение о назначении Александра Цивинского на должность директора БЭБ.

В Киеве люди вышли на митинг за независимость НАБУ и САП / Фото Суспильного и OBOZ.UA

На митинге снова присутствовала народный депутат Марьяна Безуглая. Протестующие кричали ей "Позор!" из-за поддержки законопроекта №12414 относительно НАБУ и САП. Однако позже депутат начала активно выступать против отмены независимости этих органов.