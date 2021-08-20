Под санкции СНБО попал главред "Страна.ua" Гужва, семья Шариев и ряд других

СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы – главного редактора издания "Страна.ua". Под ограничения попали связанные с ним лица и компании, а также Анатолий и Ольга Шарии.

Решение приняли 20 августа на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Подробности на брифинге по его итогам сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов.

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Кто попал под ограничения:

Игорь Гужва и аффилированные с ним юридические лица;

Анна Солнцева;

Любовь Лукашина;

Алла Бондаренко;

Анатолий и Ольга Шарии.

Секретарь СНБО обратил внимание на то, что упомянутые люди занимаются противоправной деятельностью на территории Украины. Он добавил, что под санкциями отныне и ООО "Ласмак", которое владеет медийными ресурсами, имеющими отношение к Гужве, а также ООО "Маджер" и "Смарт медиа сеть". В отношении всех этих физических и юридических лиц введен полный пакет санкций.

Подробности от секретаря СНБО

Данилов объяснил, что решения, касающиеся Игоря Гужвы и его активов, приняты на основании документов, предоставленных СБУ. 20 августа представители ведомства докладывали на заседании СНБО.

Под ограничения попали также Солнцева Анна Владимировна (бывшая жена Гужвы) и Лукашина Любовь Юрьевна. "Активы, которые на них зарегистрированы, к которым они причастны, также попадают под санкции", – объяснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Что говорят в СБУ

На Солнцеву, например, зарегистрировано ООО "Ласмак", которое владеет изданием "Страна.ua". Это означает, что теперь издание – под запретом.

В Службе безопасности Украины подчеркнули, что рекомендовали СНБО ввести санкции против пророссийских пропагандисив – говорится именно о Гужве и Шариях. Там отметили, что под ограничения попадают и 4 компании, связанные с интернет-ресурсами, которые прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.

"Сегодняшнее решение является логическим продолжением тех мер, которые мы совершили ранее для защиты украинского информационного пространства. СБУ четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины", – подчеркнул глава ведомства.

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