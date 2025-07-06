Есть утечка опасных веществ: под Санкт-Петербургом прогремел взрыв на танкере с аммиаком

Возле Санкт-Петербурга произошел взрыв на танкере с аммиаком "Эко-Визард". Он стоял в порту Усть-Луга.

Российские власти поспешили заверить, что угрозы для экологии нет, хотя такие заявления России часто расходятся с реальностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NEXTA и российские пропагандистские СМИ.

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В России произошел взрыв на танкере с аммиаком

Авария произошла на судне "Эко-Визард", которое находилось в процессе загрузки в порту Усть-Луга. По предварительной информации, взрыв произошел в районе машинного отделения, что привело к утечке жидкого аммиака.

Операцию по погрузке немедленно остановили, 23 членов экипажа эвакуировали, к месту происшествия прибыли аварийные бригады. Местные власти уверяют, что угрозы окружающей среде нет, однако подобные заявления часто звучат в России автоматически. Реальные экологические последствия могут проявиться позже.

Причины взрыва еще официально не установлены. Среди основных версий – техническая неисправность или умышленная диверсия.

Судно "Эко-Визард" находится под флагом Либерии и прибыло в российский порт из бельгийского Антверпена.

Справка: порт Усть-Луга имеет стратегическое значение для России: именно отсюда осуществляется значительная часть экспорта химикатов, в частности аммиака. С началом полномасштабного вторжения в Украину он стал одним из главных логистических узлов Москвы для обхода западных санкций.