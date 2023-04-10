Третий день протестов: под собором в Каменце-Подольском снова произошли столкновения

В начале апреля депутаты Хмельницкого облсовета заявили о запрете деятельности УПЦ МП на территории области, а уже 8 апреля жители Каменец-Подольского во время собрания проголосовали за переход собора Александра Невского от УПЦ МП к ПЦУ. Однако после этого священники московской церкви не захотели отдать ключи от собора, а под храмом начались протесты прихожан.

Эти протесты продолжаются уже не первый день. На третий день после принятия решения о переходе храма к ПЦУ на них пришли около двухсот верующих, заблокировавших вход в собор Александра Невского.

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Каменчан не пускают в храм

Верующие московской церкви пришли в понедельник под храм не с пустыми руками. Они захватили и украинский флаг. Также во время протестов митингующие обходили собор Александра Невского "крестным ходом" и пели молитвы.

Однако, несмотря на свою набожность, сторонники УПЦ МП плотной толпой заблокировали вход в собор всем, кто не разделяет их позиции. Следовательно, и другие жители города, требующие выполнения решения перехода собора к Православной церкви Украины, не могут попасть внутрь.

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Под собором произошли столкновения

Отметим, что на эти протесты верующих УПЦ МП 10 апреля пришли 50 прихожан ПЦУ, а также правоохранители, обеспечивающие на месте общественный порядок. Однако, несмотря на это, под храмом снова произошли столкновения.

Как рассказала одна из организаторов акции Алла Чепелюк, одно из них состоялось, когда один из каменчан пытался пройти сквозь плотную цепь прихожан.

Были небольшие столкновения, когда один из каменчан, который на собрании проголосовал за переход общества к ПЦУ, хотел пройти сквозь плотную цепь прихожан. Мужчину вытолкали, на месте дежурит полиция,

– рассказала она.

Также Алла Чепелюк поделилась, что документы о перерегистрации собора Александра Невского из УПЦ МП в ПЦУ еще готовят. В Хмельницкую ОВА они попадут в течение текущей недели.

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