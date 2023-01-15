Под Соледаром и Бахмутом украинские бойцы обезвредили почти 14 тысяч вагнеровцев, – FT

Россия долгое время ведет наступление на участке фронта Бахмут – Соледар, где воюет ЧВК "Вагнера". Во время боев под Соледаром и Бахмутом Силам обороны Украины удалось обезвредить около 14 тысяч вагнеровцев.

Financial Times со ссылкой на оценки американских властей информирует, что во время боев на участке Соледар – Бахмут ЧВК "Вагнера" потеряла 4 тысячи наемников погибшими и 10 тысяч ранеными.

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Украинские воины уничтожили 4 тысячи вагнеровцев

По подсчетам Вашингтона, в ЧВК "Вагнер" находятся 50 000 человек. Из них 40 000 – рекрутированные в российских тюрьмах заключенные и только 10 000 – профессиональные военные.

Эксперт по городскому бою с Университетом Уорика Энтони Кинг заявил, что Украина, скорее всего, сумеет удержать линию вокруг Бахмута минимальными силами и подготовиться к весеннему контрнаступлению.

В Украине уничтожили 77% личного состава ЧВК "Вагнера"

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк написал в твиттере, что ЧВК "Вагнер" привлекла в свой состав 38 244 человека из тюрем и колоний.

Подоляк сообщил, что ВСУ обезвредили 29 543 вагнеровцев, то есть 77% от всего количества, которое мобилизовали в ЧВК "Вагнер" из тюрем и колоний.

Почему вагнеровцы воюют под Бахмутом