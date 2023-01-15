Под Соледаром и Бахмутом украинские бойцы обезвредили почти 14 тысяч вагнеровцев, – FT
Источник:Financial Times
Россия долгое время ведет наступление на участке фронта Бахмут – Соледар, где воюет ЧВК "Вагнера". Во время боев под Соледаром и Бахмутом Силам обороны Украины удалось обезвредить около 14 тысяч вагнеровцев.
Financial Times со ссылкой на оценки американских властей информирует, что во время боев на участке Соледар – Бахмут ЧВК "Вагнера" потеряла 4 тысячи наемников погибшими и 10 тысяч ранеными.
К теме ВСУ задвохсотили еще более 600 оккупантов: потери врага по состоянию на 15 января
Украинские воины уничтожили 4 тысячи вагнеровцев
По подсчетам Вашингтона, в ЧВК "Вагнер" находятся 50 000 человек. Из них 40 000 – рекрутированные в российских тюрьмах заключенные и только 10 000 – профессиональные военные.
Эксперт по городскому бою с Университетом Уорика Энтони Кинг заявил, что Украина, скорее всего, сумеет удержать линию вокруг Бахмута минимальными силами и подготовиться к весеннему контрнаступлению.
В Украине уничтожили 77% личного состава ЧВК "Вагнера"
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк написал в твиттере, что ЧВК "Вагнер" привлекла в свой состав 38 244 человека из тюрем и колоний.
Подоляк сообщил, что ВСУ обезвредили 29 543 вагнеровцев, то есть 77% от всего количества, которое мобилизовали в ЧВК "Вагнер" из тюрем и колоний.
Почему вагнеровцы воюют под Бахмутом
- За участок фронта Бахмут – Соледар ответственен владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Аналитики сообщали, что россияне зубами вцепились в Бахмут и Соледар из-за личных интересов Пригожина доказать свою профпригодность Владимиру Путину.
- В России продолжается внутренняя борьба между Пригожиным и минобороны, обострившаяся после того, как новым командующим оккупационными войсками стал Валерий Герасимов.
- Он стремится расформировать частные военные компании и сделать их частью минобороны. Это означает, что Пригожина, который приближен к Путину, буквально лишат власти. Следовательно, владелец ЧВК "Вагнера" стремится использовать "победу" в Соледаре как инструмент торга.
- Пока России не удается захватить Бахмут, где горячие бои продолжаются уже несколько месяцев. Россияне уперлись в крепкую оборону Сил обороны Украины и несут потери. В то же время в Соледаре оккупанты, понеся бешеные потери, заняли западные окраины города. Поэтому линия фронта уже проходит вне Соледара.