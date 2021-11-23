Под стандарты НАТО: разведка похвасталась новым тренинговым центром

Служба внешней разведки Украины запустила тренинговый центр вместо ликвидированной Академии. Кадров в структуру теперь будут готовить в соответствии с практиками и стандартами НАТО.

В центре будут формировать знания и навыки у работников, которые нужны для выполнения задач разведки.

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Что известно о ликвидации Академии

Академия внешней разведки – это бывшее высшее военное учебное заведение, которое по государственному заказу готовило сотрудников СВРУ, а также повышало их квалификацию.

Ее создали в 1995 году.

Сначала это был факультет Национальной академии СБУ.

Потом его переформатировали в центр.

В 2007 году появился институт, а в мае 2019 года Институт реорганизовали в Академию внешней разведки Украины.

В конце концов, Академию ликвидировали в соответствии с распоряжением Правительства от 5 ноября. Предложение о ликвидации поступило от Министерства образования и науки.