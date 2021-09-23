Под только что восстановленной колеей на Буковине второй раз за неделю провалилась земля
23 сентября 2021 , 10:24Читати новину українською
Источник:Укрзализныця
В Черновицкой области уже второй раз за неделю просела земля под железнодорожной колеей. Гигантскую яму засыпали всего несколько дней назад и 21 сентября возобновили движение поездов.
Инцидент произошел на перегоне Новоселица – Мамалыга. Земполотно просело ночью 23 сентября – всего через два дня после запуска поездов на этом участке.
Ранее Была 6-метровая яма: Укрзализныця возобновила движение поездов на Буковине
Маршрут движения снова изменили
В Укрзализныце снова предупредили об изменениях маршрута поездов – для безопасности пассажиров:
- поезд №118/117 Чернигов – Черновцы будет курсировать объездным путем, через Тернополь и Залещики (поезд не делает остановок на станциях).
- Поезд №118/117 Чернигов – Черновцы прибудет на конечную станцию с задержкой в 2 часа.
- Отправка с конечных станций будет происходить согласно расписанию.
Железнодорожники уверяют, что активно ликвидируют последствия провала и к этому привлекли сотрудников ГСЧС.
Читайте также После тяжелых обстрелов боевиков: на Донбассе возобновили движение поездов к Скотоватой
Что известно о провале под колеей на Буковине
- Из-за подмывания грунта произошел провал земли под железнодорожным полотном 19 сентября.
- Образовалась большая яма глубиной около 6 метров.
- Укрзализныця изменила маршрут поездов, которые курсировали из Черновцов в Киев и из Киева в Черновцы.
- Впоследствии участок починили, движение разрешили, но с ограниченной скоростью – 25 километров в час.