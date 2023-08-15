Под ударом гимназия и заведение дошкольного образования: Россия выпустила 4 ракеты по Запорожскому району
Источник:Юрий Малашко
Российские военные с утра 15 августа атаковали Запорожский район. Оккупанты выпустили 4 ракеты по мирной общине.
В результате обстрела оккупантов от взрывной волны пострадала местная гимназия, а также заведение дошкольного образования и дома рядом. Из-за обстрела выбито около 90% окон, повреждены крыша, двери и стекла.
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Среди пострадавших одна женщина
Из-за обстрела россиян легкие травмы получила женщина. Пострадавшей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
Россия атаковала поселок Степное, что на юго-востоке от Запорожья.
Последствия вражеского обстрела поселка Степное возле Запорожья: смотрите видео
Детали об ударе по Запорожской области
Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба информировал, что в результате обстрела в одном из сел Запорожского района ракета попала в стадион гимназии, повреждено здание учебного заведения, жилые дома, здание детсада.
В Воздушных Силах ВСУ информировали, что было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.
Что известно о ракетной атаке 15 августа
- Ранним утром 15 августа российские военные атаковали 8 регионов Украины. В частности, Львов, Луцк, Днепр, Смила в Черкасской области и другие.
- В ходе атаки россияне выпустили по Украине 28 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Силы ПВО, к сожалению, не смогли перехватить 4 крылатых ракеты Х-22, поскольку для этого нужны соответствующие средства.
- В то же время, наши защитники неба ликвидировали 16 из 24 крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр".
- По состоянию на 15:00 три человека погибли, 27 – травмированы. Больше всего пострадавших во Львове – 19 раненых. Повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых 1 многоквартирное, 9 частных домов, 1 медицинское и 1 образовательное учреждение.