Под ударом гимназия и заведение дошкольного образования: Россия выпустила 4 ракеты по Запорожскому району

Российские военные с утра 15 августа атаковали Запорожский район. Оккупанты выпустили 4 ракеты по мирной общине.

В результате обстрела оккупантов от взрывной волны пострадала местная гимназия, а также заведение дошкольного образования и дома рядом. Из-за обстрела выбито около 90% окон, повреждены крыша, двери и стекла.

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Среди пострадавших одна женщина

Из-за обстрела россиян легкие травмы получила женщина. Пострадавшей оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Россия атаковала поселок Степное, что на юго-востоке от Запорожья.

Последствия вражеского обстрела поселка Степное возле Запорожья: смотрите видео

Детали об ударе по Запорожской области

Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба информировал, что в результате обстрела в одном из сел Запорожского района ракета попала в стадион гимназии, повреждено здание учебного заведения, жилые дома, здание детсада.

В Воздушных Силах ВСУ информировали, что было зафиксировано 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Что известно о ракетной атаке 15 августа