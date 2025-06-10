Под ударом – гражданские: из-за атаки России в Украине вспыхнуло 19 пожаров, 4 из них еще тушат

10 июня ночью Россия совершила очередную атаку на Украину. Враг использовал для удара ракеты и дроны.

Больше всего пострадали столица, Киевщина и Одесщина, передает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

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Украина в огне

По словам Клименко, под ударом противника оказалась гражданская инфраструктура. В результате обстрелов произошло 19 пожаров, 4 из них по состоянию на 09:00 еще тушат.

Известно, что в Киеве, в частности, к тушению пожаров привлекли вертолет.

В Одесской области оккупанты попали в жилой дом. Погибли 2 человека, 9 – ранены. Также повреждены роддом, станция скорой и предприятие.

В Киеве пострадали 4 человека. Наибольшим разрушениям подверглись Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Голосеевский районы.

Россия должна ответить за каждое свое преступление. Пока не будет справедливости, не будет безопасности. Для Украины. И для мира,

– подчеркнул глава МВД.

Последствия удара по Киеву и Одесщине / Фото ГСЧС

Комментируя российский удар, глава ЦПД Андрей Клименко подчеркнул, что каждая подобная атака России показывает слабость Запада. Чиновник отметил, что это "мина, которая приведет к большой войне в Европе с участием многих автократических стран".одчеркнул, что каждая такая атака России показывает слабость Запада.