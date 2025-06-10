Найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина, передає 24 Канал із посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка.
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Україна у вогні
За словами Клименка, під ударом противика опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них станом на 09:00 ще гасять.
Відомо, що у Києві, зокрема, до гасіння пожеж залучили гелікоптер.
На Одещині окупанти поцілили в житловий будинок. Загинуло 2 людей, 9 – поранені. Також пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої та підприємство.
У Києві постраждали 4 людини. Найбільше руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський, Голосіївський райони.
Росія повинна відповісти за кожен свій злочин. Поки не буде справедливості, не буде безпеки. Для України. І для світу,
– наголосив глава МВС.
Наслідки удару по Києву та Одещині / Фото ДСНС