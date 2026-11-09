Под ударом оказались энергетика и бизнес: Россия совершила атаку на север Ровенской области

Российские войска на протяжении вечера и ночи 9 ноября нанесли удары по северу Ровенской области. В результате вражеской атаки повреждения получили энергетические и гражданские объекты.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Какие последствия атаки на Ровенщину?

По словам чиновника, под российскими ударами оказались энергетика, бизнес, жилищный сектор. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

На территории одного из гражданских частных предприятий из-за обстрела вспыхнул пожар, в котором сгорел грузовой автомобиль. К ликвидации возгорания и фиксации последствий привлекали экстренные и оперативные службы.

Напомним, что в ночь на 9 ноября враг также обстрелял Кременчуг на Полтавщине. Россияне атаковали жилой массив и частное предприятие, повлекшие пожары на нескольких локациях. Спасатели спасли из опасности 15 жителей. 7 человек, в том числе подросток.

В результате атаки российского беспилотника на Хмельницкий повреждена жилая застройка. Возник пожар в частных жилых домах. Всего ночью Россия запустила 317 дронов. 271 беспилотник был обезврежен.