Под ударом склады с КАБами: дроны СБУ отработали по военному аэродрому "Борисоглебск"

Дроны Службы безопасности Украины успешно отработали по военному аэродрому "Борисоглебск". На территории аэродрома не только базируются СУ-35 и СУ-34, но и расположены склады с КАБами.

Последствия успешной атаки зафиксировали даже спутниковые снимки, на которых видно не менее 4 очагов пожара на аэродроме. Об этом сообщили источники 24 Канала.

Смотрите также Опять "отбили массированную атаку": россияне заявили о "сбитии" более 100 беспилотников

Дроны СБУ успешно атаковали аэродром "Борисоглебск"

Источники подтвердили, что ночью дроны СБУ, а также ССО и других Сил обороны успешно атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34, а также места хранения авиационного топлива на военном аэродроме "Борисоглебск". Этот аэродром расположен в Воронежской области, и именно оттуда взлетают вражеские самолеты, которые наносят авиаудары по прифронтовым городам и селам.

Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролеты большого количества беспилотников и мощные взрывы и пожар в районе местного аэродрома.

Взрывы и пожар в Борисоглебске: смотрите видео (Внимание! 18+ Присутствует ненормативная лексика)

И хотя россияне традиционно утверждают о якобы "успешном отражении атаки", однако спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории "Борисоглебска".

Пожар на аэродроме: смотрите видео

СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории,

– добавили источники в СБУ.