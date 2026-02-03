Под ударом – 8 областей: Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева

Россия снова комбинированно атаковала Украину в ночь на 3 февраля, под вражеским ударом оказались не менее 8 областей. Целью врага, в частности, являлись объекты энергетики, которые обеспечивали теплом гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Он это назвал очередным российским преступлением против человечности.

Что известно о российском ударе?

Украинский министр сообщил, что Россия нанесла удары по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям, применив несколько видов баллистического вооружения и крылатых ракет. Эти объекты обеспечивали теплом несколько городов.

По ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре! Цели – не военные. Исключительно гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице -25 градусов,

– написал он.

По его словам, каждый россиянин, причастен к планированию, поддержки и реализации этих ударов, осуществленных с целью массового уничтожения украинцев, должен быть наказан. Он назвал это попыткой зимнего геноцида.

Отметим, что утром ДТЭК также сообщала об атаке на тепловые электростанции компании. Согласно обнародованной ранее информации, в результате этого существенно пострадало оборудование соответствующих объектов.

В каком состоянии энергетика?