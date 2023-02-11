Под Угледаром ВСУ ликвидировали российского командира бригады спецназовцев Полякова
Украинские защитники ликвидировали российского полковника Сергея Полякова, который был командиром 140-ти бригады специального назначения с начала вторжения. Произошло это, вероятно, во время штурма Угледара.
О том, что возле Угледара оккупанты терпят колоссальные потери сообщали неоднократно. Теперь в сети россияне все чаще обсуждают гибель своих воинов. Проследить количество потерь не так и сложно.
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По данным InformNapalm, Поляков командовал 14-й отдельной бригадой специального назначения вооруженных сил России (военная часть №74854). Подразделение считалось элитным, и до вторжения в Украину он воевал почти без потерь.
В мае 2022 года он находился в Изюме Харьковской области. В октябре и ноябре бригада понесла сильные потери сначала в Харьковской области, а затем – в Донецкой. Вероятно, военнослужащие этой бригады также причастны к военным преступлениям в Киевской области в начале вторжения, говорится в сообщении.
Также о смерти российского комбрига написал на своей странице в Twitter полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан. По его данным, Поляков погиб 2 февраля.
Россияне провалили штурм возле Угледара: главное
- Оккупанты пытались штурмовать Угледар Донецкой области. Впрочем, украинские защитники сильно разгромили захватчиков.
- В ISW отметили, что провал штурма под Угледаром вызвал новую волну критики военного командования государства-агрессоры.
- ВСУ устроили засаду на пути выдвижения танкового подразделения кафиров. Речь идет о базирующейся во Владивостоке 155-й бригаде морской пехоты.
- В сети появились видео, на которых российские войска используют очень неэффективную тактику. Вероятно, 155 бригада морской пехоты состоит не просто из плохо обученного мобилизованного персонала, а из плохого командования.
- Кадры неудачного русского штурма буквально стали последней "точкой невралгии" в российском информационном пространстве.