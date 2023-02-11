Под Угледаром ВСУ ликвидировали российского командира бригады спецназовцев Полякова

Украинские защитники ликвидировали российского полковника Сергея Полякова, который был командиром 140-ти бригады специального назначения с начала вторжения. Произошло это, вероятно, во время штурма Угледара.

О том, что возле Угледара оккупанты терпят колоссальные потери сообщали неоднократно. Теперь в сети россияне все чаще обсуждают гибель своих воинов. Проследить количество потерь не так и сложно.

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По данным InformNapalm, Поляков командовал 14-й отдельной бригадой специального назначения вооруженных сил России (военная часть №74854). Подразделение считалось элитным, и до вторжения в Украину он воевал почти без потерь.

В мае 2022 года он находился в Изюме Харьковской области. В октябре и ноябре бригада понесла сильные потери сначала в Харьковской области, а затем – в Донецкой. Вероятно, военнослужащие этой бригады также причастны к военным преступлениям в Киевской области в начале вторжения, говорится в сообщении.

Также о смерти российского комбрига написал на своей странице в Twitter полковник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан. По его данным, Поляков погиб 2 февраля.

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