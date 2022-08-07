Под утро оккупанты снова атаковали Харьков ракетами: в городе прогремели несколько взрывов

Во второй раз за ночь 7 августа в Харькове прогремели мощные взрывы. Оккупанты снова атаковали город.

Предыдущие взрывы харьковчане слышали незадолго после полуночи. Тогда их было не менее трех.

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В Харькове снова слышали взрывы

В 4:40 из-за угрозы очередного вражеского обстрела в Харькове снова начали раздаваться сирены. Предыдущая воздушная тревога завершилась всего за 40 минут до этого.

Практически одновременно с сиренами местные жители стали слышать мощные взрывы. российские оккупанты в очередной раз выпустили по городу ракеты. Эту информацию уже подтвердил городской голова Игорь Терехов.

Около 04:40 снова обстрел Харькова. Серия взрывов,

– заметил мэр.

Он добавил, что россияне ударили ракетами по Новобаварскому и Немышлянскому районам областного центра. Информацию о пострадавших и разрушениях пока уточняют.

Заметьте, что захватчики чуть ли не каждую ночь обстреливают Харьков именно из Белгорода. Ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

Также взрывы слышали в Николаеве

Во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях. Если в доме или вблизи его нет, спасатели советуют воспользоваться "правилом двух стен". Для этого следует пойти в комнату, где нет окон, внутри помещения и находиться у несущей стены.

По информации Суспільне, примерно в 5:04 взрывы прогремели и в Николаеве. В городе также продолжается воздушная тревога, поэтому местным жителям следует не подвергаться опасности и не покидать укрытий до отбоя.

Пока неизвестно, что именно было причиной этих взрывов – работа системы ПВО или очередные "прилеты" российских ракет. Официальной информации на этот счет пока нет.

Напомним, что в Николаевской области этой ночью уже раздавались взрывы. Их слышали в Вознесенске. В городском совете подтвердили эту информацию и заметили, что взрывов было 6, один из которых очень мощный.

В мэрии не рассказали детали этого обстрела и посоветовали ждать официальной информации о пострадавших и разрушениях.

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