Под утро оккупанты ударили "Шахедами" по Запорожью: враги повредили критический объект
16 ноября 2024, 07:53Читати новину українською
Россия в ночь на 16 ноября атаковала Запорожскую область. Оккупанты не ранили людей, однако повредили объект критической инвраструктуры.
Под утро россияне атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами". Поврежден объект критической инфраструктуры.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие.
Другие разрушения устанавливаются.