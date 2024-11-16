Под утро оккупанты ударили "Шахедами" по Запорожью: враги повредили критический объект

16 ноября 2024, 07:53
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Автор: Диана Квасневская

Россия в ночь на 16 ноября атаковала Запорожскую область. Оккупанты не ранили людей, однако повредили объект критической инвраструктуры.

Под утро россияне атаковали Запорожье и Запорожский район "шахедами". Поврежден объект критической инфраструктуры.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие.

Другие разрушения устанавливаются.