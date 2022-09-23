Под утро враг ударил из "Градов" по Марганцу и Никополю: есть погибшие и раненые
Источник:Валентин Резниченко
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. 23 сентября накрыли огнем Никопольский район.
Таким образом, начало дня началось с обстрелами и погибшими. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Никопольский район под обстрелами
Под утро захватчики ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города около 30 снарядов.
В Марганце два человека погибли – мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Троих из них спасатели достали из-под завалов.
В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже потушили. Российские снаряды повредили 8 домов, один – разрушили.
Из-за вражеской атаки без света остались 2 200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.
В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняют.
Оккупанты обстреляли Никопольский район / фото Валентин Резниченко
Атаки россиян на Днепропетровщину: последние новости
- 21 сентября оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам из ствольной артиллерии. В результате этого есть пострадавший, а гражданская инфраструктура получила существенные повреждения.
- Также россияне направили более 60 снарядов на Никопольский район. В результате обстрела погибли двое мужчин.
- Впрочем, в Никополе россияне понесли потери. Так, на противоположном берегу Днепра они неосторожно курили сигареты возле техники и боеприпасов.
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