Под Верховной Радой произошли столкновения между ФЛП и правоохранителями: есть пострадавшие

Под зданием Верховной Рады утром 23 сентября проходит акция протеста SaveФЛП. Во время нее между митингующими и правоохранителями произошли стычки.

Детали стычек под Радой

Народные депутаты 23 сентября будут рассматривать законопроекты относительно Налогового кодекса. Протестующие вышли на акцию с требованием принять документы №3853-1 и №3993.

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Около 11:20 активисты пытались прорваться через границу правоохранителей и перекрыть дорогу со стороны улиц Шелковичная и Михаила Грушевского. Однако полицейские жестоко оттеснили протестующих. Некоторых выносили даже на руках.



Правоохранители выносили активистов на руках

Столкновения между правоохранителями и ФЛП / Фото "Апостроф"

Смотрите видео протеста предпринимателей в Киеве:

По данным телеграм-канала "Киев Сейчас", во время толкотни пострадала женщина. Ее отвезли в больницу с травмой ноги.

На протесте пострадала активистка: видео

Почему протестуют ФЛП

Акция проходила под названием "Сохраните упрощенную систему налогообложения". Участники требуют от депутатов принять: