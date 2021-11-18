Под видом "туристов": пограничники не впустили в Украину 15 мигрантов из Беларуси

Сотрудники Госпогранслужбы не впустили в Украину 15 мигрантов с Ближнего Востока. Они пытались попасть на территорию нашей страны из Беларуси.

Иностранцы под видом "туристов" 18 ноября пробовали пересечь линию разграничения. Рейсовым автобусом из Минска нелегалы направлялись через пункт пропуска на Черниговщине.

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В ходе дополнительной проверки пограничники выяснили, что мигранты, среди которых четверо подростков, несколько недель назад прилетели в Беларусь и сразу направились в Гродненскую область.

По их словам, осмотрев "достопримечательности" на западе Беларуси, решили посетить еще и Украину. Путники уверяли, что их больше всего интересуют пейзажи Львовщины. Именно из Львова они, вроде бы, планировали вернуться домой,

– сообщили в ГПСУ.

Однако, такой туристический маршрут не убедил пограничников. Установлено, что большинство нелегалов имели паспорта, выданные практически в один период, в сентябре – октябре 2021 года.

Сотрудники Госпогранслужбы одобрили решение о возвращении мигрантов в Беларусь. Ведь они не имели оснований для въезда на территорию нашего государства.

Пограничники не впустили в Украину 15 мигрантов из Беларуси: смотрите видео

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