Чем завершается возвращение на фронт для российских полковников-пенсионеров

4 августа под Волчанском украинский дрон уничтожил российского капитана 2-го ранга Сергея Филипчука, сбросив на него гранату. Капитану было 57 лет, еще в 2007 году он вышел на пенсию и занимался "патриотическим воспитанием" молодежи.

Хотел показать, как правильно воевать, но не получилось

Филипчук родился в молдавском городе Бельцы, учился в Севастополе, служил на Северном флоте (24 дивизия подводных лодок) и дослужился до заместителя командира подводной лодки по воспитательной работе – то есть комиссар подводной лодки. Боевые плавания, тестирование новейших ракет, выход на пенсию, работа в конструкторском бюро "Малахит" и жизнь военного пенсионера под Санкт-Петербургом.

Читайте также Настоящая катастрофа для России: чего сейчас боится Кремль

Но не сиделось ему. Поэтому уже в марте 2024 года Филипчук вернулся на службу в новосозданный Ленинградский военный округ. Формально создание этого округа было ответом на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, но с первых же дней вновь созданные части были переброшены на Белгородчину для штурмов Волчанска.

Филипчук дослужился до капитана 2-го ранга (подполковник), поэтому ему должны были выдать соответствующую должность. Так он стал заместителем командира по военно-политической работе вновь созданной 128-й мотострелковой бригады в составе вновь созданного 44-го корпуса Ленинградского военного округа.

Когда на службу возвращаются полковники из прокуратуры или полиции, то формально их еще худо-бедно могут сделать младшими офицерами (а иногда и такого не бывает). Однако соответствующую должность подполковника не выдают, хотя у тех частенько есть опыт командировок в Чечню и ко. Но они "ветераны" из другого ведомства, поэтому как-то так.

Если свежие неподготовленные бригады бросают на штурмовые действия, то это говорит об ограничении мобилизационных ресурсов россиян. Именно поэтому вдруг оказалось, что Курскую область можно захватывать, потому что там остались срочники и легкое вооружение. Здесь вопрос в том, кто кого пережмет.

Что касается этих (под)полковников на передовой, то есть такая отдельная категория российских высших офицеров, вернувшихся с пенсии в войско, которые любят "показать сынкам, как что-то делать правильно". Плюс, собственным примером поднять в штыковую атаку бойцов и другие патриотические штампы. Так в свое время в Мариуполе во время боев оказался капитан 1-го ранга – комиссар всего Черноморского флота России. Где-то там он поймал мину от "Азова".