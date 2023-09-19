Был пьяный мужской разговор: от взрыва гранаты под Воронежем погибли трое военных из России

Враг продолжает нести потери не только на поле боя, но и внутри России. Известно, что под Воронежем сразу три военных, в том числе заместитель по вооружению командира воинской части, погибли.

Об этом рассказывают русские паблики. Известно, что причиной гибели военных из страны-агрессора стал взрыв гранаты.

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Детали взрыва гранаты под Воронежем

По имеющимся данным, среди погибших – заместитель по вооружению командира воинской части 11741 майор Николай Кузнецов. Также граната унесла жизни у командира инженерно-саперного батальона из этой же части Евгения Ткача, а также рядового Александра Семенченко.

Говорят, что военнослужащие вместе со своими сослуживцами приехали в Россош в Воронежской области. Они на три дня арендовали дом у местного жителя.

Пишут, что в ночь на 16 сентября они употребляли алкоголь. Соседи рассказывают, что слышали "пьяный мужской разговор". В какое-то мгновение они из дома перешли к уличной беседке. Двое военных остались в доме, потому они и не пострадали. Тем временем в беседке взорвали гранату Ф-1, в результате чего трое оккупантов погибли на месте.

Примечательно, что российские СМИ сам инцидент активно обсуждали. Впрочем, им запретили сообщать, что трое погибших – военные.

Поскольку мы заговорили о самоликвидированных российских военных, то мы можем вспомнить и о потерях врага. Вашему вниманию актуальна статистика потерь по состоянию на утро 19 сентября.

Еще более 500 оккупантов ликвидировали за сутки