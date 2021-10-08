Под завалами в Батуми до сих пор остаются взрослые и несовершеннолетние: видео с места трагедии

В Батуми 8 октября обрушилась жилая многоэтажка. Под завалами дома находятся люди. Среди них есть несовершеннолетние.

По информации местных властей, несовершеннолетних ориентировочно четверо. Об общем количестве людей под завалами рассказал министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

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В Батуми под завалами до сих пор остаются люди

Гомелаури находится на месте обвала многоэтажки, что на улице 26 мая в Батуми.

По нашей информации, внутри под завалами находится 10 – 15 человек,

– сказал Гомелаури

Он также пояснил, что на контакт выходят 2 человека – они живы и говорят по телефону. Однако министр пояснил, что лица не могут объяснить, где они находятся – наверху под завалами или внизу.

Кстати, перед тем исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе заявила, что под завалами ориентировочно 7 – 8 человек. В частности – 4 несовершеннолетних.

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Министр пояснил, что для спасения людей привлекли сотни спасателей. Но на месте трагедии не могут одновременно работать 100 -200 человек, поэтому их меняют. Также власти заверили, что делают все для быстрого результата:

привлекли технику;

мобилизовали подразделения МВД, мэрию и муниципальные службы.

Но быстро работать невозможно физически, ведь можно навредить. Наши спасатели работают профессионально, они убирают каждый камень и перекрытия максимально осторожно,

– заявил глава МВД.

Лела Сурманидзе ранее уверяла, что значительная часть жильцов были на работе, дети в школе.

Кстати, люди начали предлагать пострадавшим помощь относительно одежды и жилья на первый период. Также издание сообщило, что жители разрушенного дома выстроились в живую цепь и руками передают друг другу обломки, чтобы помочь спасателям расчистить завалы.

Коротко о завале многоэтажки в Батуми