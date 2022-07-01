Невозможно думать об этом – и невозможно не думать, – Зеленская

Цинические обстрелы Одесской области прокомментировала первая леди, супруга президента Елена Зеленская. Она сообщила, что под завалами базы отдыха в Одесской области утром оставались три человека, двое из которых – дети.

Смотрите также Как выглядела база отдыха в Одесской области до "демилитаризации" России и после: красноречивое фото

Дети, приехавшие туда хоть немного забыть о войне и вспомнить как это – иметь летние каникулы с морем. Мальчик 12 лет – возможно, их друг, с которым еще вчера перед сном расходились по комнатам, погиб. Невозможно думать об этом – и невозможно не думать,

– написала Зеленская в социальных сетях.

Жена президента подчеркнула, что каждый день, ложась спать, украинцы не знают, проснутся ли. Она отметила, что достаточно быть украинцем, чтобы в твой дом прилетела ракета.

Елена Зеленская добавила, что возле многоэтажки, в которую попала российская ракета, в частных домах и еще в одном санатории взрывная волна повыбивала окна.

Рядом – море, заминированное россиянами. Рядом ни одного военного объекта, которым Россия смогла бы оправдать свой очередной террористический акт. И мы сделаем все, чтобы ни одного оправдания за свои преступления для нее в мире не нашлось,

– резюмировала первая леди.

Также Елена Зеленская опубликовала несколько фотографий с места трагедии в Сергеевке.

Россия нанесла ракетный удар по Одесчине / Фото из соцсетей Елены Зеленской