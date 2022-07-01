Неможливо думати про це – й неможливо не думати, – Зеленська

Цинічний обстріл Одеської області прокоментувала перша леді, дружина президента Олена Зеленська. Вона повідомила, що під завалами бази відпочинку на Одещині зранку лишалося троє людей, двоє з яких – діти.

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Діти, що приїхали туди бодай трішки забути про війну й згадати як це – мати літні канікули з морем. Хлопчик 12 років – можливо, їх друг, з яким ще вчора перед сном розходились по кімнатах, загинув. Неможливо думати про це – й неможливо не думати,

– написала Зеленська у соціальних мережах.

Дружина президента наголосила, що кожного дня, лягаючи спати, українці не знають, чи прокинуться. Вона зазначила, що достатньо бути українцем, щоб у твій дім прилетіла ракета.

Олена Зеленська додала, що поблизу багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета, в приватних будинках та ще в одному санаторії вибухова хвиля повибивала вікна.

Поруч – море, заміноване росіянами. Поруч жодного військового об'єкту, яким би Росія змогла виправдати свій черговий терористичний акт. Й ми зробимо усе, щоб жодного виправдання за свої злочини для неї у світі не знайшлося,

– резюмувала перші леді.

Також Олена Зеленська опублікувала декілька фотографій з місця трагедії в Сергіївці.

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