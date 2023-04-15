Под завалами еще 5 человек, с 3 квартирами нет связи, – мэр Славянска
В Славянске под завалами жилого дома, в который попала российская ракета, остаются пять человек.
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях. Кроме того, за ночь возросло число погибших в результате атаки.
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Под завалами дома в переулке Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены. Кроме того, у нас нет сведений о жильцах еще трех квартир,
– говорится в сообщении.
Мэр также сообщил, что по состоянию на утро субботы, 15 апреля, известно о 30 пострадавших: 21 – раненый, 9 – погибших.
За ночь количество погибших увеличилось – ночью из-под завалов спасатели достали мертвую женщину.
Спасательная операция продолжается
Вадим Лях отметил, что спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.
В эфире телемарафона Лях сообщил, что пока нет данных о жильцах трех квартир. Мэр предположил, что они могли уехать к родственникам, их просто могло не быть дома на момент удара по дому.
Главное об ударе по Славянску
- 14 апреля оккупанты ударили ракетами С-300 по жилым кварталам Славянска Донецкой области.
- В результате ракетных обстрелов повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.