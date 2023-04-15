Под завалами еще 5 человек, с 3 квартирами нет связи, – мэр Славянска

В Славянске под завалами жилого дома, в который попала российская ракета, остаются пять человек.

Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях. Кроме того, за ночь возросло число погибших в результате атаки.

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Под завалами дома в переулке Парковом остается еще пять человек. Их личности установлены. Кроме того, у нас нет сведений о жильцах еще трех квартир,

– говорится в сообщении.

Мэр также сообщил, что по состоянию на утро субботы, 15 апреля, известно о 30 пострадавших: 21 – раненый, 9 – погибших.

За ночь количество погибших увеличилось – ночью из-под завалов спасатели достали мертвую женщину.

Спасательная операция продолжается

Вадим Лях отметил, что спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

В эфире телемарафона Лях сообщил, что пока нет данных о жильцах трех квартир. Мэр предположил, что они могли уехать к родственникам, их просто могло не быть дома на момент удара по дому.

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